W czwartek w Czechowicach-Dziedzicach młoda kobieta została potrącona przez pociąg - informuje "Dziennik Zachodni". Na miejsce przyleciał helikopter ratunkowy.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.



"O godzinie 12:01 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Ignacego Kraszewskiego doszło do potrącenia młodej kobiety przez pociąg Intercity kursujący na linii Białystok - Żywiec" - mówi asp.szt. Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.



Kobieta została przetransportowana do szpitala helikopterem ratunkowym. Jest w ciężkim stanie.



Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Tymczasowo wstrzymano ruch pociągów.