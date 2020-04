Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Boguszowicach (woj. śląskie) poszukują sprawcy oszustwa metodą "na policjanta i prokuratora".

Zdjęcie Portret pamięciowy oszusta /Policja

30 marca bieżącego roku podejrzany, którego portret pamięciowy publikuje policja, miał, podając się za policjanta, oszukać 76-latka i wyłudzić od niego 58 tys. zł. oraz 960 euro.

Podając się za policjanta, mężczyzna mówił w rozmowie telefonicznej, że prowadzi postępowanie przygotowawcze, prosząc o gotówkę. Kolejno miał udawać prokuratora, by potwierdzić wersję "funkcjonariusza".



Podejrzany ma ok. 20-25 lat, jest szczupłej budowy ciała, mierzy ok. 180 cm, ma owalną twarz.

Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości oszusta, bądź miejsca jego przebywania.



Nr tel. do Komisariatu Policji w Boguszowicach: 47 8557 510 lub 47 8557 516.

Informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej na adres: boguszowice@rybnik.ka.policja.gov.pl.