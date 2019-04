Policjanci świętochłowickiej komendy prowadzą intensywne poszukiwania dwóch sióstr. 14- i 13-latka ostatni raz widziane były 15 kwietnia.

Zdjęcie Zaginione siostry /Policja

Dziewczynki ostatni raz widziane były 15 kwietnia na terenie dzielnicy Chropaczów w Świętochłowicach.

Kinga Kargol (starsza siostra) ma ok. 170 cm wzrostu, jest tęgiej budowy ciała. Ma ciemne włosy za ramię. W momencie zaginięcia ubrana była w ciemne spodnie z przetarciami z przodu i ciemne sportowe buty.

Kaja Kargol (13-latka) ma 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma brązowe włosy za ramiona. Ubrana była w ciemne spodnie z przetarciami z przodu, granatową kurtkę i ciemne sportowe buty.

"Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16c, tel. całodobowy (32) 349 02 55 lub do najbliższej jednostki Policji tel. 997 i 112" - apeluje policja.