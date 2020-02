Dziewięcioletnia dziewczynka z powiatu żywieckiego zmarła w zeszłym tygodniu z powodu grypy. TVN24 opisuje szczegółowy przebieg tragicznego zdarzenia. Jak wynika z ustaleń stacji, na grypę chorowała także cała rodzina dziecka - rodzice i dwójka młodszego rodzeństwa. Im jednak nic się nie stało.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Dziecko trafiło do szpitala w ubiegłą środę rano (12 lutego). Dziewięciolatka gorączkowała i była osłabiona. Miała typowe objawy grypy.

Dziewczynka została odesłana do domu, gdyż jej stan nie wskazywał na potrzebę pozostawienia jej na oddziale. Wieczorem sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu - podaje TVN24. Rodzice wezwali karetkę, bo dziewięciolatka zemdlała. Od tej pory dziecku podawano kroplówkę. Po przyjeździe do szpitala znów wystąpiły epizody omdlenia, dlatego lekarze skierowali dziewczynkę do szpitala w Bielsku-Białej.

Lekarze, których cytuje stacja, stwierdzają, że jej stan był wówczas "średni". Dziewięciolatka była osłabiona, ale przytomna i nawiązywała kontakt z rodzicami i lekarzami. Z badań, jakie zlecono, wynikało, że dziecko ma wirusa grypy typu A - czytamy.

Stan dziecka z godziny na godzinę się pogarszał. Podano jej lek przeciwwirusowy i antybiotyki, wykonano także serię badań. Niestety, o północy nastąpiło zatrzymanie krążenia. Mimo godzinnej reanimacji, dziewczynka zmarła.

Jak mówi stacji ordynatorka szpitala w Bielsku-Białej Anna Merak, dokładna przyczyna zgonu zostanie podana po zbadaniu próbek pobranych w czasie sekcji zwłok.

"Grypa to śmiertelna choroba. Może mieć piorunujący przebieg, jak w tym przypadku i zabić w ciągu doby" - mówi stacji Anna Merak.

Lekarka dodaje także, że najlepszym dowodem, że grypa może zaatakować z różną siłą jest fakt, że cała rodzina dziewięcioletniej pacjentki (rodzice i dwójka młodszego rodzeństwa) zachorowała, a tylko dla jednej osoby choroba zakończyła się tragicznie.