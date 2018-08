Śląskie: Odkryto pozostałości domniemanej siedziby rycerskiej

Fragmenty naczyń z późnego średniowiecza, zdobione kafle piecowe oraz srebrną monetę - tzw. brakteat - znaleźli archeolodzy podczas prac wykopaliskowych w Czechowicach - dzielnicy Gliwic (woj. śląskie). Prawdopodobnie pochodzą z siedziby rycerskiej.

Na trop grodziska badacze wpadli, studiując mapy tworzone metodą skaningu laserowego powierzchni ziemi - widoczny był na nich bardzo regularny, okrągły pagórek.

"Po oczyszczeniu powierzchni tego terenu, w kretowinach i innych zagłębieniach, natrafiliśmy na drobne fragmenty typowych naczyń późnośredniowiecznych. Po uzyskaniu zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków i Urzędu Miasta w Gliwicach, założyliśmy w tym miejscu wykop" - relacjonował kierujący badaniami Radosław Zdaniewicz, prezes górnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Po założeniu wykopów sondażowych oprócz dużej ilości ułamków naczyń i żelaznych gwoździ badacze natrafili na ornamentowane kafle piecowe oraz srebrną monetę, tzw. brakteat. "Wszystkie te zabytki wskazują nam, że w XIV-XV w. znajdowała się tutaj jakaś zabudowa i teren ten był intensywnie wykorzystywany przez człowieka" - zaznaczył Zdaniewicz.

Archeolodzy, wspierani przez wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, odnaleźli też grudy glinianej polepy, jaką wylepiano ściany lub podłogę. "Wiele wskazuje na to, że w tym miejscu mogła się znajdować siedziba kogoś znaczącego, być może miejscowego rycerza, do którego należały dobra czechowickie. Mamy nadzieję, że kolejne wykopy, zapewne już w przyszłym roku, pozwolą dokładnie określić miejsce, gdzie stała. W mojej opinii w przeszłości istnieć tam mogła drewniana wieża rycerska wraz z dodatkowymi budynkami gospodarczymi, np. stajnią. Trudno na tę chwilę powiedzieć, co się z nią stało i w którym dokładnie punkcie ją wybudowano, bo badany przez nas pagórek ma dosyć spore rozmiary. Być może w ustaleniu dokładnej lokalizacji pomogą badania nieinwazyjne przy pomocy magnetometru" - dodaje Radosław Zdaniewicz.

Czechowice to najbardziej wysunięta na północ dzielnica Gliwic. Jej początki sięgają średniowiecza, choć na tym terenie odkryto nawet pradziejowe zabytki. Pierwsza wzmianka o Czechowicach pochodzi jednak z XIV w. - znalazły się w spisie wsi, które musiały płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła.