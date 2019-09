​Policja z Żor (Śląskie) apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców brutalnego pobicia 19-letniego obywatela Ukrainy, studiującego i pracującego w Polsce. Według jego relacji, pięciu mężczyzn pobiło go do nieprzytomności po tym jak potwierdził, że jest Ukraińcem.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Do zdarzenia doszło w sobotę między godz. 21 a 22 przy ulicy Rybnickiej, w ścisłym centrum miasta. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, został on zaatakowany przez pięcioosobową grupę młodych mężczyzn. Najpierw jeden z nich zapytał go o obywatelstwo, a kiedy 19-latek potwierdził, że pochodzi z Ukrainy, mężczyźni rzucili się na niego. Sprawcy bili i kopali go po całym ciele nawet wówczas, gdy leżał na ziemi i tracił przytomność. Potem uciekli z miejsca zdarzenia.

Pobitego, zakrwawionego nastolatka znaleźli dwaj inni, przechodzący w pobliżu mężczyźni, którzy zadzwonili na numer alarmowy i wezwali pogotowie. Obywatel Ukrainy został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, miał jednak m.in. stracić ząb. Wypisał się ze szpitala w niedzielę na własną prośbę i udał się na policję, gdzie złożył zawiadomienie o pobiciu.

"Szkoda, że otrzymaliśmy tę informację dopiero dzień po zdarzeniu. Nasze patrole są w mieście cały czas, gdybyśmy zostali natychmiast powiadomieni, być może przemieszczający się w grupie sprawcy byliby już zatrzymani" - powiedziała we wtorek oficer prasowa żorskiej policji aspirant sztabowa Kamila Siedlarz.

Policja prowadzi intensywne śledztwo. Drobiazgowo analizowane są m.in. zapisy działającego w okolicy monitoringu. "Apelujemy jednak do wszystkich, którzy mają wiedzę na temat tego zdarzenia lub byli jego świadkami, o kontakt z policją" - dodała Kamila Siedlarz. Informacje, w tym anonimowe, można przekazać osobiście lub pod numerami telefonu: 32 47 88 281, 32 47 88 337 oraz 32 47 88 200.