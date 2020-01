Śląskie: Policjanci skazani za pobicie nastolatka

Trzej policjanci z Gliwic w lutym 2016 r. pobili 17-latka, któremu kazali wejść do radiowozu – uznał gliwicki sąd rejonowy i wymierzył oskarżonym kary od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mężczyźni nie przyznali się do winy.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Fot. Piotr Kamionka /Reporter

Informację o nieprawomocnym wyroku w tej sprawie, który zapadł przed gliwickim sądem rejonowym, przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Akt oskarżenia został skierowany do sądu w czerwcu 2018 r., proces rozpoczął się rok temu.

Reklama

Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał oskarżonych za winnych przekroczenia swych uprawnień oraz pobicia nastolatka, czym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż siedem dni. Mateusz C. został skazany na rok więzienia, Tomasz O. - na sześć miesięcy, a Piotr S. - na osiem miesięcy pozbawienia wolności. W przypadku wszystkich oskarżonych sąd zawiesił wykonanie kary na dwuletni okres próby.

Ustalenia prokuratury

Jak ustaliła gliwicka prokuratura, 7 lutego 2016 r. policjanci kazali nastolatkowi wsiąść do radiowozu. Pomimo wylegitymowania chłopaka i potwierdzenia jego tożsamości, policjanci wywieźli nastolatka na obrzeża miasta i pobili. Chłopak miał być uderzany rękami i kopany w trakcie jazdy radiowozem i później - gdy wyszedł już z samochodu. Doznał obrażeń głowy i twarzy.

Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Jak zaznaczyła prokuratura, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest oparty nie tylko na zeznaniach pokrzywdzonego, przeprowadzonego z jego udziałem eksperymentu procesowego i zeznaniach świadków, ale też na opiniach biegłych i zapisach monitoringu. Jednym z kluczowych dowodów są ślady krwi nastolatka znalezione w radiowozie.

Rzecznik Komendy Miejskiej w Gliwicach podinspektor Marek Słomski powiedział, że oskarżeni w tej sprawie nadal pracują w policji. Jak zaznaczył, zostali skazani nieprawomocnie. "Decyzja będzie należała do komendanta wojewódzkiego policji" - zastrzegł.

Wydarzenia z 2016 roku

Jak informowała przed rokiem prasa, sprawa ma związek z wydarzeniami, jakie w nocy z 6 na 7 lutego 2016 r. rozegrały się w pubie przy gliwickim rynku. Nad ranem, kiedy impreza się kończyła, na rynku doszło do bijatyki między pseudokibicami. 17-latek, który jest kibicem Piasta Gliwice, wraz z kolegami wyszli przed lokal, aby obserwować zajście. Kiedy wrócili do środka, jeden z nich niechcący zderzył się z jakimś mężczyzną i oblał go piwem. Potem okazało się, że ten mężczyzna to policjant po służbie. Miał wezwać patrol, który zatrzymał wracającego z pubu nastolatka, gdy ten już rozstał się z kolegami.

"W pewnym momencie zatrzymali się i kazali mi podejść do auta. Byłem przekonany, że to za to, że przebiegłem przez ulicę. Kazali mi jednak wsiąść do radiowozu, po czym od razu jeden z policjantów uderzył mnie w głowę" - mówił przed ponad rokiem nastolatek dziennikarzowi "Gazety Wyborczej".