Ponad 4,1 mln złotych na budowę nowego browaru zebrali założyciele browaru Pinta - podaje "Dziennik Zachodni". Zbiórkę zorganizowano za pośrednictwem platformy Crowdway.pl. Nowy obiekt ma być przystosowany do starzenia piwa w drewnianych beczkach. Tę inicjatywę wsparło ponad 1300 inwestorów.

Browar Pinta, który uważany jest za pionierów piwnej rewolucji w Polsce, zwrócił się na początku maja 2019 roku do inwestorów, by wspólnymi siłami sfinansować budowę nowego, niszowego browaru. Ma się on specjalizować w produkcji piw premium, starzonych w beczkach po innych alkoholach - podaje "Dziennik Zachodni".

Jak powiedział "Dziennikowi Zachodniemu" Grzegorz Zwierzyna, prezes Pinta Barrel Brewing, zebrana dotąd kwota pozwoli już na postawienie budynku browaru i niemal pełne wyposażenie go.

Docelowo spółka Pinta Barrel Brewing chce pozyskać 4,15 mln złotych. Zbiórka ma być przedłużona maksymalnie do sierpnia tego roku.

Specjalistyczny browar Pinta Barrel Brewing powstanie tuż obok właśnie otwieranego zakładu Browaru Pinta w Wieprzu koło Żywca. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na 2021 rok.