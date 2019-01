Śląskie: Strażacy uratowali dziki, pod którymi załamał się lód

Strażacy z Zawiercia (Sląskie) uratowali w niedzielę po południu dziki, pod którymi załamał się lód. Nietypowe zgłoszenie odebrali od osoby spacerującej nad zalewem we wsi Dzibice.

Zdjęcie Dzik; zdj. ilustracyjne /Renata i Marek Kosińscy /Agencja FORUM

Strażacy nie wahali się i ruszyli do akcji, która przebiegała nieco inaczej niż w przypadku ratowania ludzi. Najważniejszym zadaniem było kruszenie lodu tak, by dziki mogły dopłynąć do brzegu. Strażacy - poruszając się na specjalistycznych saniach - starali się też delikatnie płoszyć zwierzęta w tym kierunku.



W stadzie były zarówno osobniki dorosłe, jak i warchlaki. Dwóch sztuk nie udało się uratować, siedem szczęśliwie dotarło na brzeg; bez chwili namysłu czmychnęły do lasu.

"Jak to u nas w straży, każdemu trzeba pomóc, tym razem wypadło na leśną zwierzynę" - podsumował jeden z zawierciańskich strażaków, zachęcając jednocześnie, by uczyć się na błędach dzików i nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki.