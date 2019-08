Trzy osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w sobotę w domu jednorodzinnym w miejscowości Dąbrowa Zielona k. Częstochowy. W akcji uczestniczyło sześć zastępów strażackich - podała straż pożarna.

Jak poinformował oficer dyżurny stanowiska kierowania Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, do wybuchu doszło w parterowym, jednorodzinnym budynku. Eksplozja uszkodziła okno oraz część ściany domu. Powstał niewielki pożar, ugaszony przez strażaków.

Do szpitali trafiły trzy starsze osoby. Najciężej ranny mężczyzna z poważnymi poparzeniami został przetransportowany śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dwoje innych poszkodowanych, z obrażeniami niezagrażającymi życiu, trafiło do szpitala w Częstochowie.