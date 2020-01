Śląskie: Wybuch w garażu. Ranny mężczyzna

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu w garażu w Czerwionce-Leszczynach w powiecie rybnickim (Śląskie); wydobyty przez strażaków mężczyzna trafił do szpitala. Trwa przeszukiwanie gruzowiska - ze wstępnych informacji wynika, że wewnątrz może być jeszcze jedna osoba.

"Poszkodowany prowadził jakieś prace w garażu i w wyniku tych prac doszło do wybuchu. W tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić, co wybuchło, nie wiemy, czy był to gaz" - powiedział PAP mł. bryg. Bogusław Łabędzki z rybnickiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.



Eksplozja zniszczyła konstrukcję garażu - zawalił się strop, który przygniótł mężczyznę. Strażacy dotarli do poszkodowanego, wydobyli go z zawalonej budowli i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

"Mężczyzna był przytomny. Z wywiadu okazało się, że prawdopodobnie w tym garażu może być jeszcze jedna osoba. Prowadzimy w dalszym ciągu prace związane z przeszukaniem gruzowiska, żeby się upewnić, czy ktoś tam nie pozostał" - dodał Łabędzki.

Na miejscu pracuje pięć zastępów strażaków. Informację o wybuchu podało wcześniej radio RMF.