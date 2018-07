Śląskie: Zaatakował nożem byłą dziewczynę i jej partnera

Policja w Tychach (Śląskie) zatrzymała 36-letniego mężczyznę, który ranił nożem swoją byłą dziewczynę i jej partnera. Mężczyzna miał już orzeczony zakaz zbliżania się do kobiety. Zaatakowana para trafiła do szpitala, a sprawca do policyjnego aresztu.

Jak podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, w poniedziałek przed północą na parkingu 36-latek po rozmowie ze swą byłą partnerką ugodził ją nożem. Całe zajście miał widzieć jej 38-letni partner, który ruszył na pomoc i w szarpaninie ze sprawcą również został zraniony. Napastnik uciekł, ale dzięki szybkiej interwencji policji został zatrzymany.

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa 41-latki trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna był już wielokrotnie karany za różne przestępstwa, m.in. zniszczenie mienia, kradzieże oraz groźby karalne. Obowiązuje go zakaz zbliżania się do swojej byłej dziewczyny. Mężczyźnie pobrano krew do badań w celu zweryfikowania stanu trzeźwości oraz ewentualnej obecności środków odurzających w organizmie.

Według policji obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.