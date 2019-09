Świętochłowice: Zwęglone zwłoki w transformatorze

W środę ok. godz. 15 doszło do tragicznego zdarzenia w śląskich Świętochłowicach. Według wstępnych ustaleń mężczyzna wszedł do transformatora - informuje Dziennik Zachodni.

Zdjęcie Po tym zdarzeniu w świętochłowickiej dzielnicy Lipiny mogą występować przerwy w dostawie prądu /Tomasz Kawka /East News

Mężczyzna, który wszedł do transformatora, nie żyje. Prawdopodobnie został porażony prądem.

Strażacy ok. 15 otrzymali zgłoszenie o zadymieniu przy ulicy Sądowej.

Kiedy dotarli na miejsce, w transformatorze znaleźli zwęglone zwłoki - przekazał mł.kpt. Rafał Binięda, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.



Trwa identyfikacja zwłok. Na miejscu pracują służby.