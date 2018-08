Tarnowskie Góry: 23-latek podpalił bezdomnego

Dramat w Tarnowskich Górach na Śląsku. 23-letni mężczyzna oblał tam spirytusem i podpalił bezdomnego - donosi RMF FM.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

41-letniego bezdomnego mężczyznę uratowano - z poważnymi oparzeniami trafił do szpitala.



Napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Jak tłumaczył, nie podobało mu się to, że na strychu kamienicy, w której mieszka, bezdomny urządził sobie miejsce do spania. Stwierdził też, że chciał tylko wystraszyć 41-latka.

Reklama

Marcin Buczek