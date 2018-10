TVP Katowice: Bielskie komitety pod lupą prokuratury

Bielskie komitety pod lupą prokuratury. Chodzi o niezgodne z prawem przekazywanie środków finansowych przez jeden komitet na rzecz innego oraz przekroczenie limitu wydatków na agitację wyborczą – informuje portal TVP Katowice.

Jak podaje portal TVP Katowice, do prokuratury rejonowej w Bielsku-Białej w połowie października trafiło zawiadomienie. "Chodzi o niezgodne z prawem przekazywanie środków finansowych przez jeden komitet na rzecz innego oraz przekroczenie limitu wydatków na agitację wyborczą" - czytamy na stronie.

Reklama

"Finanse zabiły kampanię w Bielsku-Białej - powiedział poseł Kukiz'15 i były już kandydat na prezydenta Jerzy Jachnik. Wciąż trwa postępowanie o możliwości popełnienia przestępstwa przez komitet Koalicji Obywatelskiej, którego kandydatem na prezydenta jest Jarosław Klimaszewski i komitet obecnie urzędującego prezydenta Bielska-Białej - Jacka Krywulta" - podaje TVP Katowice.

Dodano, że "według zawiadomienia, które wpłynęło do prokuratury, w liście sfinansowanym przez komitet prezydenta Jacka Krywulta do mieszkańców, prezydent wprost udziela poparcia Jarosławowi Klimaszewskiemu - kandydatowi Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. W ten sposób, zdaniem zawiadamiającego, doszło do niezgodnego z prawem promowania kandydatury".