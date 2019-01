Urząd pracy w Katowicach poszukuje... imama

Niezwykłe ogłoszenie pojawiło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Poszukiwany jest imam. A nawet dwóch.

Wymagania? "Wiedza religijno-prawna służąca indywidualnemu poradnictwu duchowemu i znajomość rytuałów religii muzułmańskiej". Obowiązki liczne: od posługi religijnej i odprawiania nabożeństw, przez nadawanie imion, udzielanie ślubów i odprawianie pogrzebów, po wygłaszanie przemówień i propagowanie doktryny religii muzułmańskiej w kraju i za granicą.



Ponadto kandydat na imama powinien znać język arabski w stopniu, który pozwoli na prowadzenie modlitw i głoszenie kazań, nauczanie Koranu i indywidualne poradnictwo duchowe.



Wynagrodzenie? 3 tys. zł miesięcznie brutto, praca od 7:00 do 18:00 w tygodniu roboczym plus soboty i niedziele. Do tego umowa o pracę na 3 lata. Oferta pojawiła się na stronie PUP 7 stycznia 2019 r.



Uwagę na niecodzienne ogłoszenie zwrócił "Dziennik Zachodni". "Tak, to bardzo oryginalna oferta. Ogłoszenie na tego typu stanowisku to u nas zdecydowanie nowość" - usłyszeli śląscy dziennikarze w PUP.



Jak czytamy na stronie dziennikzachodni.pl, sprawa ogłoszenia jest dość tajemnicza. Centrum Kultury Islamu w Katowicach odcina się od niej, a tamtejszy imam mówi, że nie wie nic o ofercie. Katowicki urząd nie zdradził zaś, kto jest autorem nietypowego ogłoszenia.

