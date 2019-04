W Parku Ludowym w bytomskich Miechowicach zapadła się ziemia. Służby szacują, że ogromny lej, jaki powstał w miejscu zapadliska, ma około ośmiu metrów głębokości. Jak poinformował miejski radny Krzysztof Gawenda, uruchomiono procedurę zarządzania kryzysowego, a na miejscu poza służbami, pojawili się przedstawiciele kopalni.

Zdjęcie Dziura w ziemi w bytomskim parku, zdjęcie pochodzi z profilu: Krzysztof Gawenda Radny Rady Miejskiej w Bytomiu /facebook.com

Radny Krzysztof Gawenda opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia na swoim profilu na Facebooku.



Reklama

Dziura w ziemi pojawiła się w piątek wieczorem w Parku Ludowym w Bytomiu-Miechowicach, nieopodal ul. Racjonalizatorów. Najprawdopodobniej powstała samoistnie. Teren wokół zabezpieczono, zmieniono także organizację ruchu drogowego. Akcja służb rozpoczęła się w sobotę rano. Zapadlisko uzupełniano kamieniami.

Jak podaje TVP Katowice, służby szacują, że lej ma około ośmiu metrów głębokości.



Zapadlisko pojawiło się tuż przy chodniku. W pobliżu miejsca, gdzie zapadła się ziemia, znajdują się m.in. szkoła podstawowa i kościół.

Zobacz film z akcji:



W poniedziałek teren mają zbadać eksperci spółki Węglokoks, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary - podaje TVP Katowice. Jak zaznacza stacja, wiele wskazuje na to, że osunięcie się ziemi to skutek długotrwałej eksploatacji górniczej w tym miejscu.