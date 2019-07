W sobotę w Bytomiu doszło do wybuchu w kamienicy, zginęły trzy osoby – kobieta i dwoje dzieci. "Usłyszałem wielki huk! Wybiegłem z żoną boso na ulicę. Mieszkanie na parterze płonęło, okna wyleciały z framug" – mówił w rozmowie z „Faktem” pan Robert, świadek zdarzenia.

Zdjęcie Miejsce wybuchu gazu, do którego doszło w kamienicy na ulicy Katowickiej w Bytomiu /Hanna Bardo /PAP

W sobotę ok. godz. 13 doszło do wybuchu w jednej z kamienic w Bytomiu. Zginęły trzy osoby - kobieta i dwoje dzieci.

"Z trzema chłopakami weszliśmy do środka. Widok był tragiczny. Wszędzie krew, spalone ciała. Do matki była przytulona dziewczynka. Wyciągnęliśmy z płomieni sąsiadkę, a potem jej dzieci. Maluchy już nie żyły. Chciałem wejść ponownie, żeby przeszukać pogorzelisko, ale ogień nie pozwolił" - mówił w rozmowie z dziennikiem pan Robert, sąsiad.

"Myśleliśmy, ze dom się wali, taki był huk" - powiedział pan Kamil. "Wyjrzeliśmy przez okno, to był koszmar nie do opisania! Jęzory ognia szalały w mieszkaniu na parterze, w budynku obok. Ktoś krzyczał "ratunku". Ludzie wybiegali z domów, by pomagać ofiarom" - dodał w rozmowie z "Faktem".

Z budynku ewakuowano 21 osób, w tym również trzy osoby poszkodowane. Najcięższych obrażeń, poparzeń, doznała przechodząca w trakcie wybuchu w pobliżu budynku kobieta, która została przewieziona do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Potężny wybuch gazu w kamienicy w Bytomiu 1 10 Miejsce wybuchu gazu, do którego doszło w sobotę (6 lipca) w kamienicy na ulicy Katowickiej w Bytomiu. W eksplozji zginęły trzy osoby, cztery zostały ranne. Na miejscu pracuje straż pożarna. Autor zdjęcia: Hanna Bardo Źródło: PAP 10

Początkowo w doniesieniach medialnych pojawiała się informacja, że przyczyną tragedii mógł być wybuch butli z gazem.



Według ustaleń portalu www.bytomski.pl, 39-letnia kobieta, która mieszkała w lokalu, gdzie doszło do wybuchu, znajdowała się w trudnej sytuacji.

"Z oględzin miejsca zdarzenia wynika, że kuchenka gazowa mogła zostać celowo rozszczelniona. To wskazuje, że eksplozja prawdopodobnie nie była przypadkowa" - podaje portal.