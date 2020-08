Życiu siedmiu osób, które odniosły obrażenia w wypadku na dk 88, nie zagraża niebezpieczeństwo - zapewnił w niedzielę (23 sierpnia) wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Komendant gliwickiej policji insp. Marek Nowakowski przekazał najnowsze informacje o ofiarach.

W sobotę wieczorem na dk 88 w pobliżu węzła Kleszczów (woj. śląskie) w wyniku zderzenia busa i autokaru zginęło dziewięć osób, a siedem odniosło obrażenia. Renault traffic, jadący od Gliwic w stronę Wrocławia, przewrócił się na jezdnię i sunąc po niej znalazł się na przeciwległym pasie ruchu. Wtedy w dach tego samochodu wjechał autokar.

Stan osób poszkodowanych

Wojewoda śląski na konferencji prasowej poinformował, że życiu siedmiu osób, które odniosły obrażenia w wypadku, nie zagraża niebezpieczeństwo. - Najciężej poszkodowany kierowca został helikopterem przetransportowany do szpitala, pozostałe sześć osób z lżejszymi obrażeniami do innych palcówek medycznych w województwie śląskim. Na tę chwilę wydaje się, że informacje płyną dość optymistyczne - nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia - powiedział Wieczorek.

Pomoc dla rodzin ofiar

Dodał, że wszystkie rodziny zostały objęte pomocą psychologiczną. - Jeżeli będzie potrzeba dodatkowej pomocy to również takowa pomoc zostanie udzielona - zapewnił.

Przekazał też, że był w kontakcie z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart, która - jak mówił - zapewniła stosowną pomoc dla rodzin siedmiu ofiar z województwa podkarpackiego. - Jesteśmy również w kontakcie z konsulem republiki Słowenii, tak by jak największe poczucie bezpieczeństwa dać rodzinie poza granicami naszego państwa - powiedział.

"Nie pamiętam takiego wypadku"

Wojewoda śląski złożył kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych osób. - Ja nie pamiętam takiego wypadku drogowego, gdzie w jednym momencie, w jednym pojeździe śmierć poniosło aż dziewięciu podróżujących - przyznał Wieczorek.

Podkreślił, że służby bardzo szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. Podziękował za ich pracę.

"Zatrzymany kierowca mógł przyczynić się do tragedii"

300 m od miejsca zdarzenia zatrzymano samochód marki volkswagen, który zjechał na pobocze. Dwie osoby, które w nim przebywały, nie odniosły żadnych obrażeń.

Komendant gliwickiej policji insp. Marek Nowakowski potwierdził, że zatrzymany kierowca tego auta jest podejrzewany o przyczynienie się do wywołania tragicznego w skutkach zdarzenia. - Prawdopodobnie prowadził manewr wyprzedzania, ale weryfikujemy dopiero to przypuszczenie. Jesteśmy na etapie przesłuchiwania świadków i zbierania dowodów - podkreślił.

Wyjaśnił, że kierowca był trzeźwy w chwili zatrzymania, zaś przypuszczenia o tym, że mógł być sprawcą zdarzenia potwierdzają m.in. relacje pasażerów autobusu. - Częściowo potwierdzają to osoby z autobusu, a częściowo sam zatrzymany mężczyzna i osoba, która z nim podróżowała. Nie mamy jednak jednoznacznego dowodu, że tak faktycznie było - zaznaczył policjant.

Najnowsze informacje o ofiarach

Insp. Nowakowski wyjaśnił, że ofiary były w urodzone w przekroju roczników od 61 do 74 i byli wśród nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety. -Było pięciu mężczyzn i cztery kobiety. Możemy domniemywać, że jechali do pracy, na co wskazują przedmioty, które mieli przy sobie, ale jest to w dalszym ciągu przedmiotem naszego dochodzenia - powiedział.

Jak wcześniej przekazała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek, siedem ofiar pochodziło z Podkarpacia.