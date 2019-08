Aż 4 i 3,5 promila alkoholu w organizmie miały dziewczynki w wieku 15 i 14 lat, które przebywały nad stawem w Zabrzu (woj. śląskie). Jedna z nastolatek wpadła do wody. Pomógł jej przechodzący tamtędy mężczyzna, którego zaniepokoiło zachowanie dziewczynek. Na miejsce wezwał policję.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Nastolatki siedziały na pomoście nad stawem. Ich zachowanie zaniepokoiło przechodzącego mężczyznę.

Reklama

"Jedna z dziewczyn leżała na pomoście, druga się słaniała. Powiedział im, żeby zeszły z pomostu, bo przebywanie tam może być dla nich niebezpieczne. Kiedy jedna z nastolatek próbowała wstać, straciła równowagę i wpadła do stawu. Mężczyzna pomógł jej wyjść. Chwilę później do wody wpadła też jej koleżanka. W ich stanie naprawdę mogło się to skończyć tragedią" - powiedział we wtorek sierżant sztabowy Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem.

Przybyły na miejsce policyjny patrol pomógł sprowadzić dziewczyny na brzeg. Potem przewieziono je do szpitala. Badanie wykazało, że jedna z nich miała w organizmie 4 promile, a druga - prawie 3,5 promila.

Po udzieleniu pomocy medycznej obie zostały zwolnione ze szpitala i przekazane pod opiekę rodzicom. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.