Policjanci z Bielska-Białej (woj. śląskie) poszukują 32-letniej Małgorzaty Mikołajczyk. Kobieta wyszła z domu w środę 31 lipca i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi, by zgłaszały się osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o zaginionej.

Zdjęcie Zaginiona 32-latka /Policja

Jak informują funkcjonariusze, 32-latka opuściła dom ok. godz. 11.00 w środę 31 lipca. Z ich ustaleń wynika, że udała się w kierunku masywu leśnego w rejonie Łysej Góry i Magurki. Do tej pory nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

"Zaginiona może potrzebować pomocy medycznej" - czytamy.

Małgorzata Mikołajczyk ma ok. 165-170 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w jednoczęściowy, brązowy kombinezon na szelkach z krótkimi nogawkami. Na nogach miała klapki.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji I w Bielsku Białej przy ul. Składowej 2. Można dzwonić pod nr tel. 33 8250100 lub 33 8121255 (oficer dyżurny), a także na nr alarmowy 112.