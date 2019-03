"Zakaz spodni" dla pacjentek częstochowskiego szpitala

Kartka, zakazująca pacjentkom zakładania spodni w dniu badania, pojawiła się na drzwiach poradni w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Informacja wywołała kontrowersje, a szpital tłumaczy, że chodziło o skrócenie przygotowania pacjentek do badania.

Zdjęcie Według personelu, to nie jest dobry strój na wizytę w poradni ortopedycznej /Piotr Kamionka/REPORTER /Reporter

O sprawie poinformowała w mediach społecznościowych wzburzona internautka, publikując zdjęcie kontrowersyjnej kartki.

"UWAGA!!! Pacjentki do badania kolan i zastrzyków do stawu kolanowego proszone są zgłaszać się w dniu badania w spódnicy. ZAKAZ SPODNI!!!" - napisano. Informacja zawisła na drzwiach w poradni ortopedycznej.

"Kto i jakim prawem tworzy takie wymogi? Nie ma we mnie zgody na takie ograniczenia dla kobiet w dostępie do świadczeń medycznych" - napisała na Facebooku internautka, Justyna Żukowska-Gołębiewska.

Do sprawy odniósł się częstochowski szpital, którego oświadczenie publikuje serwis mamadu.pl. Jak podano, karta informacyjna dotycząca przychodzenia na wizytę w spódnicy była inicjatywą personelu poradni, który w większości jest personelem żeńskim, a "informacja wynikała z praktycznych obserwacji i miała na celu skrócenie przygotowania pacjentek do badania i poświęcenie więcej czasu na samo badanie". Pacjentkami bowiem - tłumaczy szpital - są głównie kobiety w podeszłym wieku, które mają problem z przygotowaniem się do badania, czyli rozebraniem.



Według placówki, informacja miała charakter prośby, a nie nakazu i nie zdarzyło się, żeby ktoś, kto przyszedł w spodniach, nie został przyjęty.



Kartka została już usunięta z drzwi w poradni.