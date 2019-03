Zatrucie czadem w Bielsku-Białej. Zmarła 17-latka

Tragedia w Bielsku-Białej. Nie żyje 17-latka, która zatruła się tlenkiem węgla. Jej brat trafił do szpitala.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stóżyk /Reporter

W piątek ok. godz. 23 nastolatka poszła do łazienki, by się umyć. Jej bliscy położyli się spać. Dziś na ranem jedna z tych osób obudziła się i znalazła dziewczynę w łazience. 17-latka już nie żyła.

Reklama

W pomieszczeniu obok znaleziono brata dziewczyny. Był nieprzytomny i trafił do szpitala.

Jak wstępnie ustalono, czad mógł ulatniać się ze znajdującego się w łazience piecyka do ogrzewania wody.

Marcin Buczek