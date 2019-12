Fundacja "Let's Go" z Sosnowca zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla 34-letniej Katarzyny, która w tragedii w Szczyrku straciła dom i rodzinę.

Zdjęcie Zdjęcie z akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Szczyrku / Andrzej Grygiel /PAP

W środę wieczorem w domu jednorodzinnym w Szczyrku doszło do wybuchu gazu. Pierwsze zgłoszenie pojawiło się o godz. 18.26, a pierwsze jednostki były na miejscu dziesięć minut później. Do czwartkowego popołudnia w gruzach budynku znaleziono ciała ośmiorga osób: czworga dorosłych i czworga dzieci.



"Jedyną osobą, która ocalała jest 34-letnia Katarzyna - samotna matka małego Szymonka. W czasie tragedii była w pracy w Domu Dziecka. Kasia straciła wszystko co miała, jej świat się zawalił. Obecnie przebywa u przyjaciół w Szczyrku pod opieką siostry Patrycji i szwagra Marcina" - napisała w internecie Magdalena Masłowska z fundacji "Let's Go" z Sosnowca, która poprzez wyspecjalizowaną platformę zbiera pieniądze dla 34-latki.



"Nie ma gdzie i do czego wracać. Jedyne co jej zostało to ubrania, w których była w dniu tragedii" - dodała Masłowska.



Kwota, pomniejszona o prowizję dla pośredniczącego w zbiórce portalu (7,5 proc.), zostanie przelana na konto bankowe Katarzyny Kaim. Dotychczas darczyńcy przekazali ponad 150 tys. zł.