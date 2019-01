Zmarł górnik ranny w wypadku w kopalni Piast

Górnik, który został ciężko ranny w sobotnim wypadku w kopalni Piast w Bieruniu (Śląskie), zmarł po południu, po przewiezieniu do szpitala - poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (WUG).

Zdjęcie Kopalnia węgla kamiennego "Piast" w Bieruniu /Tomasz Kawka /East News

To pierwszy w tym roku wypadek ze skutkiem śmiertelnym w polskim górnictwie węgla kamiennego.



Według informacji dyspozytora WUG do wypadku w tzw. ruchu Piast należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Piast-Ziemowit doszło w sobotę 650 metrów pod ziemią. Pracownik, który pracował w przodku przy obudowie wyrobiska, stał na pomoście roboczym.

Reklama

"Prawdopodobnie od ociosu (boczna ściana wyrobiska - PAP) odspoiła się łata (bryła węgla czy skały - PAP) i uderzyła w ten pomost. Pracownik tak nieszczęśliwie spadł z tego pomostu, że uderzył głową w gąsienicę kombajnu. Doznał obrażeń, został przewieziony do szpitala. Po południu spłynęła stamtąd wiadomość, że niestety umarł" - wskazał dyspozytor.

Na miejsce wypadku zjechała komisja z udziałem przedstawicieli nadzoru górniczego, badająca okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Ze statystyk WUG wynika, że w całym ub. roku we wszystkich polskich kopalniach zginęło 21 osób; doszło też do 14 wypadków ciężkich. W kopalniach węgla kamiennego śmierć poniosło 15 górników. W kopalniach odkrywkowych zginęło pięć osób, a w kopalniach miedzi - jedna.

Ponadto 20 grudnia ub. roku w czeskiej kopalni CSM Stonawa wybuch metanu zabił 13 górników, wśród nich 12 Polaków. Ciało jednej z ofiar wydobyto tuż po katastrofie, trzech kolejnych - 23 grudnia. Zwłoki dziewięciu ofiar nadal znajdują się pod ziemią, w otamowanym po wybuchu rejonie.