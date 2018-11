12 migrantów dopłynęło z Francji do Wielkiej Brytanii skradzioną łodzią

Dwunastu migrantów dotarło z Francji do Zjednoczonego Królestwa, przepłynąwszy kanał La Manche na skradzionej łodzi rybackiej - podaje we wtorek agencja AFP, podkreślając, że to "nowy sposób działania" migrantów. W Wielkiej Brytanii ich zatrzymano.

Francuskie służby patrolujące północne wybrzeże ostrzegły w poniedziałek wieczorem swoich brytyjskich kolegów, gdy spostrzegły łódź rybacką płynącą "dziwną" trasą - podaje AFP, powołując się na przedstawiciela tych służb.

Zdaniem rozmówcy AFP, jest to "nowy sposób działania" migrantów, którzy dotychczas przepływali kanał La Manche na łodziach prowizorycznych.

Następnie skontaktowano się z właścicielem tej długiej na kilkanaście metrów jednostki, który zorientował się, że jego łódź została skradziona z portu w Boulogne-sur-Mer.

Gdy migranci dotarli do brytyjskiego wybrzeża, tamtejsze służby zatrzymały przybyszów. Francuskie władze wszczęły śledztwo w sprawie kradzieży łodzi.