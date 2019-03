18 marca w Brukseli odbędzie się trójstronne spotkanie Polska-Republika Czeska-Komisja Europejska w sprawie polskiej wołowiny - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

Minister rolnictwa Czech Miroslav Toman spotkał się w środę w Brukseli z Andriukaitisem, by rozmawiać o kontrolach polskiego mięsa, wprowadzonych po wykryciu salmonelli w wołowinie z Polski. KE uważa, że nadzwyczajne kontrole powinny być proporcjonalne, natomiast Czesi podjęli decyzję o kontrolowaniu całej wołowiny, która trafia do ich kraju z Polski. Czechy chcą, by podobnie postąpiły wszystkie kraje UE.

Andriukaitis w przesłanym PAP oświadczeniu poinformował, że spotkanie było "produktywne". Wskazał też, że cieszy go, że istnieje chęć do "deeskalacji sytuacji".

Zaznaczył, że w czwartek telefonicznie będzie rozmawiał o tej sprawie z polskim ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Poinformował też, że 18 marca w Brukseli odbędzie się trójstronne spotkanie w tej sprawie Polska-Republika Czeska-Komisja Europejska, na marginesie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Z Brukseli Łukasz Osiński