Bilans ofiar śmiertelnych wybuchu wulkanu na Białej Wyspie w Nowej Zelandii wzrósł do 18 - poinformowała policja. Ratownikom nie udało się zlokalizować żadnego z ciał dwóch ostatnich zaginionych osób.

Zdjęcie Erupcja wulkanu na nowozelandzkiej Białej Wyspie /NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT /PAP/EPA

Wulkan wybuchł w poniedziałek, a w momencie erupcji na Białej Wyspie przebywało 47 osób, głównie z Australii (24 osoby), a także z USA (9 osób), Nowej Zelandii (5 osób), Niemiec (4 osoby), Chin (2 osoby), Wielkiej Brytanii (2) i Malezji (1 osoba).

Hospitalizowano łącznie 26 osób w Nowej Zelandii i Australii. Znaczna ich część była w stanie krytycznym.

Nie wiadomo, dlaczego turyści znaleźli się na Białej Wyspie w sytuacji, gdy oficjalnie informowano o możliwości erupcji wulkanu.

Biała Wyspa z aktywnym wulkanem jest popularną atrakcją turystyczną i celem wycieczek, mimo intensywnej emisji gazów wulkanicznych i szkodliwości środowiska w okolicy krateru. Wyspa znajduje się około 50 km od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej.