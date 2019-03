18 osób skazano na dożywocie za powiązania z IS

Na dożywocie skazał sąd w Kairze 18 osób oskarżonych o przynależność do islamistycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) oraz planowanie zamachu na chrześcijański kościół w Aleksandrii - poinformowało źródło w egipskim sądownictwie.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Skazani mieli stworzyć islamistyczną komórkę powiązaną z IS, a także planować serię skoordynowanych zamachów samobójczych na kościół w Aleksandrii w lipcu 2017 roku i sklep sprzedający alkohol w mieście Damietta, na północy Egiptu.



Według sądu część skazanych przeszła "szkolenie wojskowe" w Libii i Syrii.

Reklama

Ponadto 12 osób zostało skazanych na kary od 10 do 15 lat więzienia za udział w przygotowywaniu ataku w Aleksandrii, a także ataku na egipskie siły bezpieczeństwa oraz za zakłócanie porządku publicznego.

Na półwyspie Synaj aktywne są grupy dżihadystyczne, które regularnie przeprowadzają ataki na siły zbrojne i siły bezpieczeństwa Egiptu od czasu, gdy związany z Bractwem Muzułmańskim prezydent Mohammed Mursi został obalony w 2013 roku przez wojsko w następstwie masowych protestów przeciwko jego islamistycznym rządom.

W lutym br. władze rozpoczęły operację antyterrorystyczną pod kryptonimem "Synaj" w celu wyeliminowania z kraju dżihadystów związanych z IS. Według oficjalnych danych od początku tej operacji zginęło ok. 600 radykałów i ok. 40 żołnierzy.