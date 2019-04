W ciele martwego wieloryba wyrzuconego z wody na włoską plażę znaleziono 22 kg plastiku. Jak się okazało - martwa samica była w ciąży - informuje CNN.

Morze wyrzuciło martwe zwierzę na jedną z plaż na Sardynii w ubiegłym tygodniu.

Luca Bittau z organizacji SeaMe przekazał, że w żołądku wieloryba znaleziono worki na śmieci, sieci rybackie, liny, rury, torbę z płynem do prania i inne niezidentyfikowane przedmioty.



Odkryto również, że wieloryb miał w sobie martwy płód.



Przyczyna śmierci zwierzęcia będzie znana po dokładnych badaniach, które przeprowadzą weterynarze z Padwy.



"Czy są jeszcze ludzie, którzy twierdzą, że to nie są poważne problemy? Dla mnie są i są priorytetami" - napisał włoski minister środowiska Sergio Costa.



Minister zapowiedział też, że Włochy będą jednym z pierwszych krajów, które wdrożą zakaz stosowania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku jak słomki do picia, zatwierdzony przez Parlament Europejski.





"Rozpoczęła się wojna z jednorazowym plastikiem. Nie zatrzymamy się" - podkreślił.



W zeszłym miesiącu martwego wieloryba z 40 kilogramami plastiku w żołądku znaleziono na Filipinach.