Przez przejścia graniczne w Grzechotkach i Gronowie straż graniczna wpuściła w sobotę blisko 400 Rosjan, którzy w południe na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Braniewie (warmińsko-mazurskie) będą świętować 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz poinformowała PAP, że Rosjanie przekroczyli granicę w 8 autobusach, 13 autach osobowych oraz na 73 motocyklach. Kluby motocyklowe od lat są najliczniejszą grupą celebrująca w Braniewie Dzień Zwycięstwa.

"W sumie do Polski wpuściliśmy 396 osób deklarujących, że udają się na imprezę rocznicową do Braniewa. Wpuściliśmy wszystkich, którzy deklarowali taką chęć, ponieważ ich dokumenty były w porządku, wszyscy spełniali warunki wjazdu do Polski, mieli aktualne wizy" - poinformowała Aleksandrowicz. Dodała, że niektórzy podróżni już na granicy zadeklarowali, że po ceremonii w Braniewie przez kilka dni zostaną w Polsce.

W obwodzie kaliningradzkim w niedzielę rozpoczyna się Wielkanoc, Rosjanie mają kilka wolnych dni.

Aleksandrowicz dodała, że na terytorium Polski przyjechał m.in. gubernator obwodu kaliningradzkiego, który razem z motocyklistami przekroczył granicę w Gronowie.

Na rocznicowe obchody na cmentarz żołnierzy radzieckich w Braniewie dojechali już m.in. kombatanci, młodzież szkolna i orkiestra dęta.