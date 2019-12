62-letnia Chinka urodziła dziecko. I nie jest to przypadek najbardziej ekstremalny

Ma 62 lata i właśnie znowu została matką. Chinka Tan jest jedną z najstarszych kobiet, które zdecydowały się na urodzenie dziecka. Nie obyło się jednak bez poważnych komplikacji.

Zdjęcie Lekarze ze zdumieniem stwierdzili, że Erramatti Mangayamma, matka bliźniaków, które przyszły na świat we wrześniu, sama urodziła się w 1946 roku. /Agencja FORUM

Jaka jest granica wieku, w którym kobieta może zajść w ciążę? W Chinach zdaje się to nie mieć znaczenia. Gdy przed sześcioma laty Tan straciła jedynego syna, niemal wszystkie swoje działania skierowała na to, aby mieć jeszcze jedno dziecko. I dopięła swego, dzięki terapii in vitro. Noworodek właśnie się urodził w Xiangtan w prowincji Hunan. Gdy przychodził na świat, ważył dokładnie 2,95 kg.

Zanim jednak do tego doszło, ciąża została wystawiona na ciężką próbę. Nawet bardzo ciężką. Gdy w październiku 62-latka trafiła do szpitala w ostrymi bólami brzucha, miała m.in. problemy kardiologiczne. Donoszenie ciąży do końca, potem cesarskie cięcie - wszystko było obarczone ogromnym ryzykiem. Choć dzisiaj, jak donoszą chińskie media, matka czuje się dobrze. Nie ma zagrożenia ani dla niej, ani dla dziecka.

Decyzja o potomku w tak późnym wieku to wprawdzie rzadki przypadek, ale bywały jeszcze bardziej ekstremalne przypadki. I to całkiem niedawno. W październiku, też w Chinach, urodziła kobieta mająca 67 lat i będąca już babcią. Światowy rekord, przynajmniej według dostępnych informacji, należy z kolei do 73-letniej Erramatti Mangayammy z Indii, matki... bliźniaków.

Bez limitu wieku

W Europie takich skrajnych przypadków nie ma, choć jest coraz więcej matek decydujących się na in vitro po "pięćdziesiątce".

W Polsce, przypomnijmy, nie ma zapisów ustawowych dotyczących in vitro w prywatnych placówkach, bez refundacji z budżetu państwa, tak samo jak nie ma limitu wieku jak w wielu krajach Europy.

Z informacji, które nie tak dawno podawała "Polityka", większość z około 50 prywatnych klinik in vitro zajmuje się płodnością kobiet do 45. roku życia, choć to granica bardzo umowna, często przekraczana, bo - jak wskazywał tygodnik - przynajmniej kilkadziesiąt matek powyżej 50. roku życia decyduje się u nas co roku na dziecko.