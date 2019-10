Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, w imieniu episkopatu, zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Prośbę tę podczas kongresu "Europa Christi" wsparł we wtorek kard. Stanisław Dziwisz.

Zdjęcie Jan Paweł II /Wojtek Laski /East News

W przekazanym we wtorek komunikacie KEP abp Gądecki przypomniał, że w maju 2020 r. mija setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II i piętnasta rocznica jego odejścia do Domu Ojca.

Reklama

"W związku z tymi ważnymi dla Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego rocznicami przewodniczący KEP podkreślił, że pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata".

"Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II - przez licznych historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim - wypływało z bogactwa jego osobowości - poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania poprzez kierowanie Kościołem powszechnym aż po osobiste świadectwo świętości życia" - napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki.

Zwrócił też uwagę na to, że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był jego udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdziesięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. Przewodniczący episkopatu zaznaczył też, że "po jednoczącym i kulturotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, owoce ich działalności - nie tylko w wymiarze społecznym, ale też religijnym - znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie papieża Polaka".

Kard. Stanisław Dziwisz w czasie wystąpienia na kongresie "Europa Christi" wsparł prośbę abpa Stanisława Gądeckiego skierowaną do Ojca Świętego Franciszka. Podkreślił, że papież Polak powinien zostać uznany za doktora Kościoła i współpatrona naszego europejskiego domu. Dodał, że "trzeba stwierdzić, iż papież Wojtyła to nie tylko wielki współczesny doktor Kościoła, ale też wybitny patron dla Europy, który ma ogromnie wiele do powiedzenia wszystkim, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym".