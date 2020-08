"Dzisiaj będzie próba sił. Zobaczymy, ile ludzi znowu wyjdzie na ulice. Przewidywania są niezwykle trudne. Łukaszenka też nie jest pewien, w którym kierunku to pójdzie. Będzie działał zdecydowanie, żeby władzę utrzymać" - powiedział Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w RMF FM w "Rozmowie w samo południe".

Zdjęcie Napięcia na Bialorusi /AFP

Jego zdaniem, to najgłębszy kryzys, z jakim ma do czynienia reżim Alaksandra Łukaszenki po 26 latach rządów. "Jest olbrzymie rozczarowanie i zmęczenie Białorusinów. "Charyzma Łukaszenki to przeszłość, dzisiaj jego władza opiera się na milicyjnej pałce oraz na spójności jego zaplecza, nomenklatury, sektora siłowego" - powiedział Adam Eberhardt.

"Dzisiaj będzie próba sił, zobaczymy na ile te protesty wygasają, a na ile dojdzie do ich wzmocnienia. Zobaczymy dzisiaj, jak zdecydowanie i jak skutecznie władze białoruskie będą w stanie te protesty spacyfikować" - zauważa szef OSW.



Według Eberhardta sam Łukaszenka nie jest w stanie przewidzieć, w którym kierunku rozwinie się sytuacja, stąd nerwowość z jego strony, rzucenie wszelkich środków bezpieczeństwa. "Będzie działał zdecydowanie, żeby władzę utrzymać" - podkreślił gość RMF FM.

Jak stwierdził, ponowne przeliczenie głosów - czego domaga się sztab opozycyjnej kandydatki Swiatłany Cichanouskiej - jest jednak niemożliwe .



"Jej kampania była wielkim sukcesem. Ludzie do niej lgnęli, ale dzisiaj jest słaba, jest niezdolna, aby być przywódcą protestów" - ocenił Eberhardt. "Jej wypowiedzi są bardzo łagodne, przede wszystkim do służb bezpieczeństwa. Stara się wyciszać emocje, to charakterystyczna różnica z emocjami społecznymi".

Jak mówił, Unia Europejska powinna zająć stanowisko w sprawie napięć na Białorusi.

Paweł Balinowski

Opr. Jonasz Jasnorzewski , Magdalena Partyła

