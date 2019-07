Afganistan: Przy drodze wybuchła bomba. Wiele ofiar

Do co najmniej 34 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wybuchu przydrożnej bomby, do którego doszło w środę rano w prowincji Farah na zachodzie Afganistanu - poinformowały lokalne władze.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Ładunek wybuchł na drodze między Kandaharem i Heratem w momencie przejazdu autobusu, którym m.in. podróżowały kobiety i dzieci.



Według rzecznika policji prowincji Farah bombę podłożyli talibowie. Władze zastrzegły, że bilans ofiar może wzrosnąć.



17 osób zostało rannych, w tym kilka jest w stanie ciężkim. Wcześniejszy bilans mówił o co najmniej 28 zabitych i 10 rannych.