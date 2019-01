Co najmniej 23 członków afgańskich sił bezpieczeństwa zginęło, a 25 zostało rannych w serii skoordynowanych ataków, przeprowadzonych przez talibów w nocy z poniedziałku na wtorek na północy Afganistanu - poinformowały lokalne władze.

Zdjęcie Afgański policjant, zdjęcie ilustracyjne /WAKIL KOHSAR / AFP /AFP

Talibscy bojownicy zaatakowali jednocześnie co najmniej dwa punkty kontrolne sił bezpieczeństwa w prowincji Sar-e Pul, a potem z ukrycia przypuścili atak na przysłane na miejsce starć posiłki - przekazał przedstawiciel miejscowych władz Mohammed Asif Sadiki.



Z kolei cytowany przez agencję EFE rzecznik gubernatora prowincji, Zabihullah Amani, powiedział, że zaatakowane zostały trzy obiekty, a w niektórych miejscach walki jeszcze trwają.

Według niego w wyniku starć zginęło co najmniej 20 żołnierzy, a 25 odniosło obrażenia, a wśród ofiar byli - jak przekazał - przedstawiciele policji, sił zbrojnych i wywiadu. Amani podkreślił, że także talibowie ponieśli ciężkie straty.



Ofensywa z siłami USA przy boku

Talibowie niemal codziennie przeprowadzają ataki na cele wojskowe i policyjne. Z relacji cytowanych przez dpa źródeł w afgańskiej armii wynika, że średnio każdego dnia w starciach i atakach ginie ok. 35 policjantów i żołnierzy.

Rząd w Kabulu próbuje odzyskać przewagę nad islamskimi radykałami i od kilku tygodni w ramach nowej ofensywy atakuje przy wsparciu sił USA lokalnych przywódców talibskich.

We wschodniej prowincji Nangarhar w ofensywie tej zginęło w poniedziałek 27 bojowników afgańskiej filii Państwa Islamskiego (IS), w tym dwaj lokalni przywódcy Sedik Jar and Sajed Omar. Nangarhar uznaje się za bastion tej dżihadystycznej organizacji.

Powiązana z IS agencja Amak podała, że bojownicy zdołali odeprzeć afgańsko-amerykańską operację. Ze względu na niedostępność tamtych obszarów niemożliwe jest zweryfikowanie sprzecznych informacji.