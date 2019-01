W ataku talibów w afgańskiej prowincji Wardak zginęło w poniedziałek ponad 120 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, w tym ośmiu komandosów. Wcześniej w doniesieniach o ataku na bazę wojskową połączoną z akademią policyjną mówiono o 12 ofiarach.

Liczbę 126 zabitych w wybuchu na terenie ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez afgański wywiad NDS w Majdanszahr podał starszy rangą przedstawiciel afgańskiego ministerstwa obrony. Także przedstawiciel władz lokalnych informował o ponad 100 zabitych.

Po tych doniesieniach rzecznik rządu odmówił komentarza. Biuro prezydenta Aszrafa Ghaniego podało w komunikacie, że "wrogowie kraju" przeprowadzili atak na personel NDS w Majdanszahr i "zabili i ranili pewną liczbę naszych ukochanych i uczciwych synów". W ostatnich latach afgański rząd zaprzestał szczegółowego podawania liczby ofiar.

Rzecznik gubernatora prowincji Wardak podał, że wybuch częściowo zniszczył bazę.

Według wcześniejszych informacji przekazanych przez przedstawiciela rady prowincji Mohammada Sardara Bachtiariego w bazie w chwili ataku znajdowało się ok. 150 członków NDS.

Do ataku przyznali się talibowie; ich rzecznik Zabiullah Mudżahid podał, że w ataku zabito 190 ludzi.

Majdanszahr, stolica prowincji, leży około 50 km na południe od Kabulu.

Strzeżony wjazd do bazy staranował z rana samochód pułapka wypakowany materiałami wybuchowymi, po czym został zdetonowany już na terenie bazy szkoleniowej. Po eksplozji pozostali dwaj napastnicy weszli do bazy i otworzyli ogień do znajdujących się na miejscu funkcjonariuszy; podczas strzelaniny zostali zabici.

Talibowie obecnie kontrolują blisko połowę terytorium Afganistanu. Dzień wcześniej w zamachu samobójczym w prowincji Logar na południowym wschodzie kraju życie straciło ośmiu policjantów, a 10 odniosło obrażenia. Celem ataku był konwój przewożący gubernatora prowincji; politykowi nic się nie stało.

W zeszłym roku, przerywając długotrwałe milczenie na temat liczby ofiar, prezydent Ghani podał, że od 2015 roku zginęło 28 tys. afgańskich funkcjonariuszy policji i żołnierzy.