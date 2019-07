Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE odroczył wydanie opinii prawnej w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom z powodu ich sprzeciwu wobec obowiązkowych kwot rozdzielania uchodźców - podała agencja CTK.

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /Alexandre MARCHI /Agencja FORUM

Informację taką czeska agencja uzyskała we wtorek w Strasburgu od służb prasowych TSUE. Według nich, na razie nie ustalono, jak długo potrwa odroczenie, ale najprawdopodobniej opinia zostanie przedstawiona nie wcześniej niż we wrześniu. Terminem dotychczasowym był 29 lipca.

KE zaskarżyła w styczniu 2018 roku w unijnym trybunale decyzję trzech państw środkowoeuropejskich, by nie uczestniczyć w jednorazowym programie rozdzielenia uchodźców, którzy dotarli do Grecji i Włoch, składając tam wnioski o azyl. Realizacja programu zakończyła się po dwóch latach we wrześniu 2017 roku, przy czym inne państwa unijne przejęły z Grecji i Włoch tylko nieco ponad 32 tys. osób spośród łącznie 160 tys., których akcja ta miała objąć.

Opinia rzecznika nie jest dla Trybunału Sprawiedliwości UE wiążąca, ale w większości przypadków kieruje się on nią w swych orzeczeniach.