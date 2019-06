Alert na Sardynii. Turyści okradają plaże

Na początku sezonu wakacyjnego na Sardynii ponownie ogłoszono alert w związku z masowym zjawiskiem wywożenia przez turystów z tamtejszych plaż piasku, muszelek i kamieni. Na włoskiej wyspie uważane jest to za kradzież i karane wysokimi grzywnami.

Zdjęcie Turyści zabierają z plaż Sardynii piasek i muszelki /123RF/PICSEL

Sardyńskie plaże są masowo okradane przez tych, którzy - zauroczeni ich śnieżnobiałym czy różowym piaskiem, muszelkami i kamykami - zabierają je na pamiątkę do domu. Przypomniały o tym lokalne media, informując, że podobnie, jak w minionych latach, dużo pracy mają już służby między innymi na lotnisku w Cagliari.

Tylko w ostatnich tygodniach tamtejsi funkcjonariusze znaleźli u podróżnych 280 kilogramów skarbów natury z wybrzeży we wschodniej części wyspy, zwłaszcza z okolic znanej miejscowości wypoczynkowej Villasimius, obleganej przez Włochów i przybyszów z całego świata.

Działająca tam straż ochrony środowiska dzięki współpracy ze służbami lotniskowymi odtransportowała na plaże siedem skrzyń pamiątek, które próbowali wywieźć turyści w plastikowych butelkach i woreczkach.

"Skąd wiemy, dokąd mamy odwieźć łupy? Ci, którzy plądrują nasze plaże, opisują miejsce pochodzenia tych materiałów" - wyjaśnił Lino Cozzuto, kierujący stowarzyszeniem strażników ochrony środowiska na Sardynii.

"Niestety - dodał - to dopiero początek konfiskat w tym roku, a my już martwimy się, co będzie w sierpniu, czyli w szczycie sezonu".

Stowarzyszenie zaapelowało do władz regionalnych, aby nakazały wzmocnienie kontroli bagaży na lotniskach i w portach.