Ambasada USA w Bagdadzie zawiesza wszystkie czynności konsularne

W środę po południu ambasada USA w Bagdadzie poinformowała, że zawiesza wszystkie czynności konsularne do odwołania. Zaleciła też amerykańskim obywatelom, by nie zbliżali się do placówki.

Zdjęcie Protestujący przed ambasadą USA w Bagdadzie /AFP

"Z powodu ataków milicji (szyickich) na kompleks ambasady USA wszystkie publiczne czynności konsularne są zawieszone do odwołania. Wszystkie planowane spotkania są odwołane" - głosi komunikat ambasady.

Reklama

Z Bagdadu docierają sprzeczne informacje na temat protestów przed ambasadą. Według komunikatu irackiej armii wszyscy demonstranci opuścili kompleks, agencje podają natomiast, że pozostała tam grupa, która zamierza kontynuować akcję.