Ambasador USA przekazał list od Donalda Trumpa do Kim Dzong Una

Sung Kim, ambasador USA na Filipinach, przekazał w sobotę ministrowi spraw zagranicznych Korei Północnej Ri Yong Ho list od prezydenta Donalda Trumpa do Kim Dzong Una - poinformowała rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.

Zdjęcie Dojdzie do kolejnego spotkania Trumpa z Kimem? /TOSHIFUMI KITAMURA /AFP

Sung Kim, który odegrał znaczącą rolę w amerykańskich rozmowach z Koreą Północną, przekazał list w kuluarach forum regionalnego w Singapurze - podała Heather Nauert, dodając, że list jest odpowiedzią na list od północnokoreańskiego przywódcy do prezydenta USA.

Reklama

W Singapurze sekretarz stanu USA Mike Pompeo i minister Ri przywitali się i wymienili okolicznościowe uśmiechy, lecz nie doszło do formalnego spotkania. Nauert poinformowała, że Pompeo powiedział do Ri: "Powinniśmy się znów spotkać", na co uzyskał odpowiedź: "Zgadzam się, jest wiele rozmów do przeprowadzenia".

Forum w Singapurze odbywa się z udziałem ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz między innymi szefów dyplomacji USA, Chin, Japonii i Rosji.

Ri powiedział wcześniej w Singapurze, że USA "coraz głośniej podnosi sprawę utrzymania sankcji przeciwko" Korei Północnej, co jest "alarmujące".

Przypomniał, że Korea Północna zainicjowała działania na rzecz dobrej woli", w tym "moratorium na testy jądrowe i testy wyrzutni rakietowych oraz demontaż poligonu do badań jądrowych", a USA wciąż wracają do przeszłości.