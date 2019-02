Ameryka opłakuje ofiary kolejnej strzelaniny

Ponad 1700 osób uczciło w niedzielę modlitewnym czuwaniem pamięć pięciu śmiertelnych ofiar strzelaniny w mieście Aurora, w pobliżu Chicago. Zostali zastrzeleni dwa dni wcześniej przez byłego pracownika miejscowej fabryki, który został zwolniony.

Zdjęcie Diana Juarez w strzelaninie straciła ojca /AFP

"Wszyscy ci, którzy zginęli, byli stosunkowo młodymi ludźmi, wielu z nich bardzo młodymi. Nigdy już nie poznamy ich uzdolnień i talentów. Ich życie zostało przerwane zbyt wcześnie" - powiedział do zgromadzonych przed fabryką firmy Henry Pratt Co., w której doszło do strzelaniny, duchowny Dan Haas.

Reklama

Haas odczytał imiona i nazwiska oraz wiek ofiar. W strzelaninie zostało rannych sześć osób, w tym pięciu policjantów.

W czuwaniu modlitewnym wzięli udział duchowni różnych wyznań.

Według ustaleń policji sprawcą strzelaniny był 45-letni Gary Martin, który otworzył ogień do przypadkowych osób, kiedy dowiedział się, że został zwolniony z tej fabryki po 15 latach pracy. Powodem zwolnienia miały być naruszenia przez niego regulaminów i przepisów obowiązujących w miejscu pracy.

Martin poniósł śmierć podczas wymiany ognia z przybyłymi na miejsce policjantami.