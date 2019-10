Amerykanie obniżą cenę myśliwców F-35

Pentagon ogłosił we wtorek szczegóły porozumienia z firmą Lockheed Martin, które przewiduje obniżenie ceny myśliwców F-35 o 12,7 proc. do 2022 roku. Może to zachęcić inne kraje do zakupu tych najnowocześniejszych myśliwców świata - pisze Reuters.

Zdjęcie Pentagon z obniżonymi cenami myśliwców F-35 /Isaac Brekken /AFP

Najbardziej powszechna wersja F-35 kosztować będzie 82,4 mln USD w 2020 roku, 79,17 mln USD w 2021 roku i 77,9 mln USD w 2022 roku. Dotychczasowa cena, w zależności od kontraktu i wersji samolotu, wahała się od ok. 90 mln USD do ok. 122 mln USD.

Reklama

Dyrektorzy Lockheed Martin zastrzegli, że potencjalnymi klientami F-35 są państwa posiadające już myśliwce F-16.

Pentagon i Lockheed Martin zawarli wartą 34 mld USD umowę na 478 myśliwców F-35 Joint Strike Fighters - przekazali we wtorek amerykańscy wojskowi. Przewiduje ona trzykrotne dostawy tych samolotów. "Washington Post" pisze o "długo wyczekiwanym porozumieniu", którzy urzędnicy w Pentagonie nazywali "największą umową zbrojeniową w historii" tej instytucji.

Pentagon - twierdzi waszyngtońska gazeta - pracuje również nad rozwiązaniem niektórych problemów produkcyjnych związanych z odejściem Turcji z programu kupna F-35. Ankara została z niego wykluczona na początku tego roku, gdy zdecydowała się na kupno rosyjskiego przeciwlotniczego systemu rakietowego S-400.

F-35 to jednomiejscowy, jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, który spełnia wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Samolot jest zdolny do wykonywania misji bliskiego wsparcia, bombardowań i typowo myśliwskich zadań walki powietrznej.

Polska zainteresowana

Koncern Lockheed, producent maszyn F-35, wytwarza je w trzech wersjach i dostarcza je siłom zbrojnym USA oraz 10 krajom, które już są na liście klientów m. in. Wielkiej Brytanii, Australii, Włochom, Turcji, Norwegii, Holandii, Izraelowi, Japonii i Korei Południowej.

Na wiosnę amerykańskie władze informowały, że rząd USA rozważa możliwość sprzedaży myśliwców F-35 pięciu krajom sojuszniczym: Polsce, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Singapurowi, a także Finlandii, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Szwajcarii.

Polska wyraża zainteresowanie kupnem F-35; o gotowości ich zakupu mowa była podczas czerwcowego pobytu prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Pod koniec maja Polska wystosowała zapytanie ofertowe.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)