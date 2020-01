W czwartek późnym wieczorem w Bagdadzie Amerykanie zabili irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej jednostki Al Kuds i jednego z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandisiego. Irańczycy zapowiedzieli "energiczną" zemstę na USA. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Dziesiątki obywateli USA, pracujących dla zagranicznych koncernów naftowych w irackim mieście Barsa, przygotowują się do opuszczenia kraju - dowiaduje się Reuters.





Generał Esmail Ghaani został mianowany nowym dowódcą elitarnej jednostki Al Kuds, na czele której stał wcześniej Sulejmani - podaje Fars News Agency.



W pierwszych komentarzach po zabiciu przez wojsko USA generała Kasema Sulejmaniego Republikanie chwalą prezydenta Donalda Trumpa, a Demokraci krytykują. Były wiceprezydent USA Joe Biden uznał, że Trump "wrzucił laskę dynamitu do beczki prochu".



Na wydarzenia w Iraku reaguje brytyjski rząd. Minister obrony Wielkiej Brytanii Dominic Raab wezwał wszystkie strony do deeskalacji. "Dalszy konflikt nie leży w naszym interesie" - oświadczył.



Prezydent USA Donald Trump wciąż nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie ataku. Opublikował tylko zdjęcie amerykańskiej flagi na Twitterze.



Wiceprzewodniczący irackiego parlamentu poinformował, że na sobotę zostanie zwołana nadzwyczajna sesja w celu omówienia ataku, w którym zginął Sulejmani - podaje Associated Press.



Brytyjskie wojska zwiększają swoją gotowość w bazie na Bliskim Wschodzie - podaje Sky News.



Najwyższy szyicki przywódca duchowny Iraku ajatollah Ali as-Hussajni as-Sistani potępił amerykański atak. Nazwał go "bezczelnym naruszeniem suwerenności Iraku i umó międzynarodowych. Wezwał również do powściągliwości i "mądrego działania' - podaje Reuters.



"New Yorker" przypomina sylwetkę Sulejmaniego.



"Był najpotężniejszym człowiekiem wywiadu na Bliskim Wschodzie, a nikt o nim nie słyszał" - mówi o generale Sulejmanim były agent CIA w Iraku John Maguire, cytowany przez "New Yorkera".



"Sulejmani był dla Irańczyków bohaterem wojny z Irakiem, który został dowódcą dywizji nie mając nawet 30 lat. Był też dowódcą o dużej charyzmie i wielkich wpływach, wynikających "z bliskich relacji z (duchowo-politycznym przywódcą Iranu Alim) Chameneim (...), który nazywał go 'żyjącym męczennikiem rewolucji'" - zwraca uwagę "New Yorker".



Trwa transportowanie ciała generała Soleimaniego na lotnisko w Bagdadzie - inforuje na Twitterze Reza Khaasteh, dziennikarz "Iran Front Page".



W związku z zabiciem irańskiego generała premier Izraela Benjamin Netanjahu skraca wizytę w Grecji i wraca do kraju - podaje Associated Press.



"Natychmiast opuścić Irak" - brzmi komunikat Ambasady USA w Bagdadzie, skierowany do Amerykanów podróżujących do Iraku.



Do zabójstwa irańskiego generała odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Określiło atak "lekkomyślnym krokiem, który doprowadzi do wzrostu napięcia w całym regionie". "Składamy szczere kondolencje narodowi irańskiemu" - informuje reporter BBC Steve Rosenberg.



Izraelskie samoloty wojskowe lecą nad południowym Libanem - donosi "The Spectator Index".



Śmierć Sulejmaniego i al-Muhandisa potwierdzili w nocy z czwartku na piątek: władze USA, iracka TV, rzecznik irackiej milicji i irańska Gwardia Rewolucyjna. Rakiety spadły na konwój samochodów należących do milicji w rejonie terminala towarowego lotniska.



Rzecznik irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych, będących szeroką koalicją proirańskich milicji, Ahmed al-Assadi, odpowiedzialnością za ich śmierć obarczył "amerykańskich i izraelskich wrogów".



Al-Muhandis przybył na lotnisko w konwoju samochodów, aby powitać Sulejmaniego, który przyleciał do Bagdadu z Libanu lub Syrii. Atak nastąpił zaraz po przywitaniu się z al-Muhandisem i zajęciu miejsc w samochodach.



W ataku zginęło łącznie osiem osób a dziewięć zostało rannych.