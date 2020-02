Największa organizacja skautingowa w USA Boy Scouts of America ogłosiła upadłość. Decyzja zapadła wobec fali pozwów dotyczących molestowania seksualnego chłopców w szeregach organizacji - informuje CNN.

Zdjęcie Mundur organizacji Boy Scouts of America /David Manning /Agencja FORUM

"Organizacja Boy Scouts of America wyraża troskę o wszystkie ofiary nadużyć i szczerze przeprasza każdego, kto został skrzywdzony w czasie, gdy należał do skautów. Jesteśmy oburzeni, że zdarzało się, iż ludzie korzystali z naszych programów, by krzywdzić niewinne dzieci" - stwierdził w oświadczeniu cytowanym przez NBC News Roger Mosby, prezes organizacji.

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie przedawnienia, do amerykańskich sądów wpłynęły pozwy dorosłych byłych członków organizacji. Pozywający informują, że w czasie, gdy przynależeli do Boy Scouts od America, padli ofiarą molestowania seksualnego ze strony starszych członków.

Liczby przytłaczają

Jak informuje Bloomberg, organizacja posiada 1 mld dolarów zobowiązań finansowych i 10 mld aktywów. Władze centralne organizacji przyznają, że zawiodły, jeśli chodzi o ochronę dzieci przed nadużyciami seksualnymi, a pracownicy i wolontariusze ignorowali procedury lub "wybaczali wykroczenia niewybaczalne". Aby zrekompensować cierpienia ofiar organizacja planuje ustanowić fundusz, który pokryje roszczenia ofiar.

Jednocześnie wniosek o upadłość organizacji ma ochronić jej terenowe struktury, które są niezależne finansowo od władz centralnych. Jak informuje CNN, ujawnione w kwietniu zeszłego roku zeznania sądowe wykazują, że organizacja uważa, iż ponad 7800 jej byłych pracowników było zaangażowanych w wykorzystywanie seksualne dzieci w ciągu ostatnich 72 lat. Według szacunków ofiarami przemocy seksualnej mogło paść nawet 12 tys. dzieci.