Andrzej Duda na Monte Cassino: Oddaliśmy hołd polskim żołnierzom

Oddaliśmy dziś hołd polskim żołnierzom poległym w wielkiej bitwie, jednej z tych, które zdecydowały o przebiegu II wojny światowej - powiedział w czwartek 24 września prezydent Andrzej Duda na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Nawiązał też do 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda udali się w czwartek na Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, gdzie wzięli udział w uroczystości upamiętniającej poległych polskich żołnierzy. Prezydent podkreślił na późniejszym briefingu, że wizyta przypada w roku, w którym obchodzimy 76. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Jak zauważył, z powodu pandemii nie było możliwości, by przybyć na to miejsce w maju, kiedy dokładnie ta rocznica przypadała.



"Ale w tej chwili tu jesteśmy i oddaliśmy hołd polskim żołnierzom, poległym w tamtej wielkiej bitwie, która była jedną z tych, które zdecydowały o przebiegu II wojny światowej, ale jest to także szczególny rok, bo przypada w nim 50. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu Polskiego, który walczył tu razem ze swoimi żołnierzami i jest pochowany na tym cmentarzu" - powiedział prezydent.

Wyraził zadowolenie, że mógł oddać hołd Andersowi, a wcześniej odsłonić w polskiej ambasadzie w Rzymie pomnik upamiętniający generała. Jak podkreślił, "to był wielki syn Polski, wielki patriota, kochany niezwykle przez swoich żołnierzy, któremu jesteśmy winni pamięć, bo to był jeden z tych, którzy uczynili bardzo wiele, by Polska mogła być wolna".