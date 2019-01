- Polska jest liderem w Europie pod względem rozwoju gospodarczego. W minionym roku wzrost naszego PKB osiągnął 5 proc. To wspaniały wynik zarówno na skalę europejską, jak i na skalę światową – mówił w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).prezydent Andrzej Duda.

Przypomniał, że Polska dołączyła w minionym roku do grona gospodarek rozwiniętych. Podkreślił, że polscy pracownicy nie boją się podnosić swoich kompetencji i chętnie korzystają z możliwości jakie niesie rozwój nowych technologii.

- W Polsce mamy do czynienia z bardzo pozytywnym sprzężeniem pomiędzy twórcami nowych technologii, a konsumentami. Mamy potencjał, żeby tworzyć innowacje, a także otwartość i gotowość by z nich korzystać. To unikatowe warunki dla innowacji, które mogą nam pozazdrościć inne kraje - ocenił Duda. Podkreślił również, że polskie władze mają świadomość wymagań związanych z tzw. czwartą rewolucją przemysłową. - Wiemy, że nie ma alternatywy dla przemysłu 4.0. Kto nie dostosuje się do zmian, zostanie zmarginalizowany i wypadnie z rynku - przestrzegał.

Jak mówił, swoje zadania do wykonania mają politycy tworzący prawo. - Z tego powodu podpisałem dwie ustawy o innowacyjności, rozwiązania premiujące i zachęcające do podejmowania innowacyjnej działalności. Pokuszę się nawet o tezę, że w XXI miarą skuteczności polityków jest poziom innowacyjności gospodarki - dodał.

"Kwestia odpowiedzialności politycznej"

Podczas 39. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos agenda prezydenta obejmuje nie tylko spotkania z politykami i przedstawicielami organizacji międzynarodowych (prezydent spotyka się m.in. z nowym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, prezesem WEF Klausem Schwabem), ale również szereg spotkań z biznesem (m.in. P&G). W ramach popularyzacji i wsparcia innowacji prezydent będzie rozmawiać z Yossim Vardim, twórcą systemu startupów w Izraelu.

- Rozwój technologii, poprawa innowacyjności to coś więcej, niż tylko wyzwanie biznesowe. Jestem przekonany, że potrzeba zwiększenia poziomu innowacyjności naszej gospodarki to kwestia odpowiedzialności politycznej, naszej odpowiedzialności za jakość życia przyszłych pokoleń. Aby prowadzić odpowiedzialną politykę, musimy rozpoznać te dziedziny, które będą rozstrzygać o konkurencyjności gospodarki w perspektywie 20, 30 czy 50 lat. Już dziś musimy zabiegać o wysokie środki finansowe na naukę i badania, musimy działać na rzecz polskich startupów i ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych - mówił.

Prezydent przypomniał, że "Startupy w Pałacu" to program powołany z jego inicjatywy, którego celem jest właśnie wsparcie młodych technologicznych firm w ich drodze do rynkowego sukcesu. - Innowacyjność ma wymiar nie tylko technologiczny, ale również procesowy i organizacyjny - mówił.

Dom Polski w Davos

To nie pierwsza wizyta prezydenta w Davos. Rok temu również był obecny. Podobnie jak wtedy, prezydent Duda również podczas tegorocznego forum dużo miejsca poświęcił z jednej strony innowacjom, z drugiej - promocji polskiej gospodarki poza granicami. - Dyplomacja gospodarcza jest moim priorytetem i stałym elementem mojej prezydentury. W swojej polityce zagranicznej i regionalnej nie poprzestaję jedynie na rozmowach. Polska już od kilku lat aktywnie pracuje w ramach inicjatywy Trójmorza, której najważniejszymi dziedzinami są gospodarka, energetyka i cyfryzacja. Pracujemy nad utworzeniem funduszu Trójmorza. Zaprezentowaliśmy wspólne projekty infrastrukturalne w regionie. Intensywnie współpracujemy z amerykańskimi partnerami, w kwestiach dotyczących przyszłych inwestycji infrastrukturalnych i udziału amerykańskiego kapitału w funduszu - dodał.

W jaki sposób gospodarka takiego kraju jak Polska może skorzystać na zmianach technologicznych, które dzieją się na naszych oczach? Gdzie mamy przewagi konkurencyjne a w których obszarach musimy gonić liderów? W jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na badania i rozwój? - to podstawowe pytania, które dzisiaj powinna stawiać sobie Polska. Bowiem to czy będziemy częścią czwartej rewolucji przemysłowej w pełnym zakresie czy nie - to wciąż jeszcze otwarta sprawa.

W Davos nie tylko politycy chcą być widoczni. Również biznes. Dlatego z inicjatywy Pekao i PZU powstał Dom Polski, który oficjalnie otworzył prezydent Duda. Czym jest Dom Polski?

- Nasza obecność w Davos to nie tylko spotkania biznesowe, ale przede wszystkim budowanie mocnej pozycji polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. To odpowiedzialne zadanie, biorąc pod uwagę coraz większą rolę polskiej gospodarki za granicą. Po zeszłorocznych sukcesach, w tym roku chcemy jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją obecność. Stąd pomysł m.in. na Dom Polski: miejsce spotkań, dialogu i promocji naszego kraju - mówił Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.

Z punktu widzenia Pekao i PZU, Davos i Dom Polski to okazja do promocji polskiego biznesu na światowej arenie i spotkań z jego międzynarodowymi klientami, a także inwestorami zainteresowanymi regionem. To również sposób, by się pokazać tam, gdzie chce być raz w roku biznesowy i polityczny świat.

