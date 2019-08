Angela Merkel broni swojej polityki migracyjnej

"Niemcy nie mogą myśleć tylko o własnym dobrobycie" - tak kanclerz Angela Merkel broniła we wtorek swojej polityki migracyjnej. Szefowa rządu RFN spotkała się w swoim okręgu wyborczym w Stralsundzie z czytelnikami dziennika "Ostsee-Zeitung" i odpowiadała na ich pytania.

"Muszę żyć ze świadomością, że istnieją kontrowersje wokół polityki migracyjnej. Mimo to będę zawsze mówić, że była to właściwa decyzja, by w ramach humanitarnego wyjątku (...) pomóc" - oświadczyła Merkel.

Kanclerz podkreśliła, że "Niemcy nie mogą się skupiać tylko na własnym dobrobycie". "Nie możemy myśleć tylko o sobie" - stwierdziła.

Broniła też przedsięwzięć niemieckich organizacji humanitarnych, które ratują migrantów na Morzu Śródziemnym i transportują ich do Europy. Według Merkel, jest to "nakaz człowieczeństwa".

Kanclerz zastrzegła jednak, że nie jest to rozwiązanie systemowe i należy go szukać w drodze negocjacji na szczeblu państwowym.