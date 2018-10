Angela Merkel potwierdza, że rezygnuje z kierowania CDU

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła w poniedziałek nieoficjalne doniesienia, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej partii oraz że jej obecna kadencja na czele rządu jest już ostatnia.

Zdjęcie Angela Merkel /AFP

Potwierdziła również, że po upływie obecnej kadencji parlamentu w 2021 r. nie będzie zabiegać o żadne stanowisko polityczne. Zapowiedziała, że gdyby doszło do przedterminowych wyborów, nie będzie się już ubiegać o urząd kanclerski.



Reklama

Merkel oświadczyła, że niedawne wybory do landtagów Bawarii i Hesji powinny służyć jako punkt zwrotny dla koalicji rządzącej. W wyborach tych chadecja i socjaldemokraci ponieśli duże straty.



Kanclerz powiedziała, że bierze odpowiedzialność za to, co się stało od czasu ubiegłorocznych wyborów do Bundestagu.



Merkel dodała, że po tych wyborach i sporach w rządzie "nie można po prostu przejść do porządku dziennego".