Badacze z argentyńskiej stacji na Antarktydzie zgłosili, że zanotowali temperaturę 18,3 stopni Celsjusza - poinformowała w piątek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Jeżeli wynik się potwierdzi, będzie to najwyższa temperatura zanotowana na tym kontynencie.

Jak twierdzą badacze, temperatura przekroczyła 18 stopni Celsjusza w czwartek (6 lutego) w bazie Esperanza na Półwyspie Antarktycznym. Dotychczasowy rekord temperatury na tym kontynencie - z marca 2015 roku - wynosił 17,5 stopni Celsjusza.

Informację o nowym rekordzie weryfikować będzie Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

"Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, wskazuje, że prawdopodobnie jest to rzeczywiście rekord, ale będziemy musieli, oczywiście, rozpocząć formalną ewaluację, kiedy dostaniemy pełne dane z argentyńskiej służby meteorologicznej" - powiedział Randal Cerveny z WMO.

Jak podaje WMO, Półwysep Antarktyczny, najbardziej na północ wysunięta część Antarktydy, jest jednym z najszybciej ocieplających się regionów na Ziemi. W ciągu pół wieku temperatura wzrosła tam o 3 stopnie Celsjusza.